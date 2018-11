Opgepakte betogers intocht Tilburg weer vrij

De pro-Zwarte Piet-demonstranten werden zondag aangehouden op de Burgemeester Brokxlaan. Dat was vlakbij het Burgemeester Stekelenburgplein, de aangewezen plek waar de tegenstanders van Zwarte Piet demonstreerden. De politie pakte de 48 actievoerders op om ongeregeldheden te voorkomen. Mogelijk waren er extra veel betogers in Tilburg omdat de bekende anti-Piet-activist Jerry Afriyie medestanders had opgeroepen naar de stad af te reizen.

De politie liet maandag weten dat alle 48 pro-Zwarte Piet-demonstranten zondag voor 18.00 uur zijn vrijgelaten.

