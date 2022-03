Twee Nederlanders in vreemdelingenlegioen lichtgewond na raketaanval Yavoriv

De raket zou een ander gebouw op het terrein hebben geraakt en ’bij het helpen om mensen uit het gebouw te halen’, zijn de twee Nederlanders lichtgewond geraakt, dat meldt Gert Snitselaar, de coördinator voor de Oekraïense ambassade in Nederland.

Het verlossende nieuws kwam na anderhalve dag van slopende onzekerheid. Familieleden van tientallen Nederlandse vrijwilligers die op de militaire basis verkeren, kunnen nu opgelucht ademhalen.

Contactverbod

Sinds gisterochtend is er een verbod op contact met de buitenwereld vanuit de getroffen basis. De coördinator heeft ’flitscontactjes’ via de berichtendienst signal gehad met vrijwilligers, zij meldden enkel dat het goed met henzelf ging, op verdere vragen over Nederlandse gewonden bleef het stil.

De frustratie is groot bij familie van de vrijwilligers, zij weten niet tot wie zij zich moeten wenden. De Oekraïense ambassade zegt ’geen uitspraken te doen’. De familie kan nergens informatie inwinnen. Volgens Snitselaar komt het door het vage karakter van het legioen. „Het is niet een officiële groep waar onze ministerie van Defensie contacten mee heeft. ”

Het is toegestaan om met een buitenlands leger mee te vechten zolang dit land niet in oorlog met Nederland is, zo laat een woordvoerder van het ministerie van Defensie weten. Wie in de problemen komt, hoeft alleen niet op hulp te rekenen. Volgens minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken geldt voor Nederlanders een negatief reisadvies naar Oekraïne. Dat betekent dan ook dat hij het niet toejuicht dat vrijwilligers er gaan vechten. „Je moet daar nu niet zijn”, vindt de bewindsman.