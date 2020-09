’Wilders schaakte op twee borden’

Advocaten-generaal Birgit van Roessel en Gerard Sta. „Dan sta je daar je stinkende best te doen en word je zó te kijk gezet.” Ⓒ Matty van Wijnbergen

Als íemand een eerlijk proces heeft gehad, dan is het Geert Wilders wel, vinden ze. Vergeleken met verdachten in andere strafzaken kreeg de PVV-leider „ongelooflijk veel ruimte” om nader onderzoek te (laten) doen, en getuigen en deskundigen te horen. „Er had door het hof eerder gezegd kunnen worden: dit hebben we al vaker gehoord. Wij vonden in december al: genoeg is genoeg.” De advocaten-generaal Birgit van Roessel en Gerard Sta blikken terug op een roerig strafproces.