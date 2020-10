Rookpaal wordt laadpaal

Het Amsterdamse Lightwell is verantwoordelijk voor de ontwikkeling ervan en presenteerde de laadpaal tijdens de Dutch Design Week.

Ontwerper Florian Mesch van Lightwell, gespecialiseerd in smart city oplossingen, vindt het een treffend voorbeeld van upcycling, waarbij oude materialen een nieuwe, duurzame functie krijgen:,,Lightwell is altijd op zoek naar manieren om zo’n tweede cyclus mogelijk te maken”, duidt hij de bedrijfsfilosofie. ,,Bij alles wat we op de markt brengen, denken we aan de levensduur. Het merendeel van onze producten gaat tenminste 20 jaar mee.”

Met volledig rookvrije stations komen ProRail en NS tegemoet aan de wens van het overgrote deel van de reizigers, dat overlast ervaart van rokende medereizigers. Ook leveren ProRail en NS zo een bijdrage aan het streven naar een rookvrije generatie in 2040. Niet alleen honderden rookpalen, maar ook asbaktegelroosters en bewegwijzeringsborden zijn weggehaald en opgeslagen.

Hergebruik van deze afgedankte materialen past perfect in de circulariteitsvisie van ProRail, NS en Bureau Spoorbouwmeester. Het gaat in totaal om materialen van zo’n 400 stations met dagelijks zo’n 2,5 miljoen bezoekers.