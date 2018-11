Nooit links volgen in een e-mail

Als IT freak snap ik nog steeds niet hoe mensen hier kunnen intuinen, maar na het lezen van de reactie van de Telegraaf ’expert’ wordt mij al snel e.e.a. duidelijk: ’Wil je jezelf beter wapenen? Voer updates altijd direct uit, gebruik altijd een virusscanner, leer foute links herkennen, maak regelmatig een back-up en gebruik voor elk account een ander sterk wachtwoord’.

Jammer dat deze expert nou net datgene achterwege laat wat de mensen echt veiligheid zou kunnen bieden: Volg nooit de links in een e-mail maar zoek de relevante website op (via een zoekmachine of nog beter: je favorieten) en ga dan even de juiste pagina’s na. Heb je zogenaamd een openstaande bekeuring die je moet betalen? Klik dan niet op links in die e-mail maar ga even naar: https://cjib.nl (Centraal Justitieel Incasso Bureau) en kijk daar even verder. Bijvoorbeeld de link: ’Ik wil weten wat ik moet betalen’.

Kun je de info niet vinden? Bel dan even op en verifieer of alles echt klopt. En: gebruik wel een telefoonnummer dat je op de site hebt gevonden, niet eentje uit een e-mail.

P. Looyenga