’Buitensporig politiegeweld bij inval Satudarah’

ALMELO - Advocaten van enkele kopstukken van motorclub Satudarah beschuldigen justitie van buitensporig geweld bij een inval in een woning van een Satudarah-lid in Enschede in mei vorig jaar. Justitie deed de inval in het kader van een onderzoek naar een explosie die zich in december 2016 in de woning had voorgedaan nadat er een granaat naar binnen was gegooid. Met inzet van bijna veertig medewerkers en het opblazen van de voordeur had de politie zich toegang tot de woning verschaft.