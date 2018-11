’Aso’s verpesten het voor iedereen’

Onder meer in Leeuwarden, Rotterdam, Den Haag en Eindhoven was er een grimmige sfeer rond het kinderfeest. Rutte heeft er geen goed woord voor over: „Als er kinderen bij zijn, moeten wij ons gedragen als volwassenen. Ik heb helemaal niets met Zwarte Piet-extremisten, noch voor noch tegen. Die discussie kun je voeren in praatprogramma’s of in ieder geval op een fatsoenlijke manier.”

Traditie

De minister-president vindt dat de oproerkraaiers die zich afgelopen zaterdag hebben misdragen het verpesten voor iedereen. „Die verkloten het niet alleen voor zichzelf, maar vooral ook voor de kinderen”, zegt Rutte tegenover De Telegraaf. „Het belangrijkste is dat kinderen ongeremd kunnen genieten van de cadeautjes, de gedichten en surprises. Die hele mooie Nederlandse traditie. Dus als je daar van alles van vindt, voer de discussie op een fatsoenlijke manier.”

Minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) heeft afgelopen weekend al laten weten dat overtreders op vervolging kunnen rekenen. „Dit hoort niet in onze samenleving”, zei hij. De CDA-bewindsman wil liever dat de discussie rond het uiterlijk van Zwarte Piet niet op de dag van de intocht wordt gehouden.