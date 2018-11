’Zwaarmishandelde vrouw (85) bleef ’mama, mama’ roepen’

De vrouw was met haar dochter de hond uit aan het laten bij het Cassandraplein in de wijk Bij de oude Gracht in Eindhoven. „We durfden eerst niet verder, we wisten niet wat we aan zouden treffen”, zegt de vrouw. „Maar toen we erheen gingen wisten we niet wat we zagen. De vrouw was echt zwaar gewond. We hebben meteen 112 gebeld. Intussen wist ze wel te vertellen dat ze beroofd was. Ze was erg in de war natuurlijk, „Maar ik heb mijn tasje nog!”, zei ze heel dapper.

Van de dader is weinig bekend, behalve dat hij een witte capuchon droeg. „Dat realiseerde ik me kort daarna”, vertelt de vrouw. „Die vent kwam nog voorbij gelopen. Ze wees er nog angstig naar. Het was inderdaad een man met een witte capuchon en een zwarte pet. Maar ik durfde daar op dat moment ook niets mee. Ik zag voor me waartoe dit figuur in staat was. Helaas heb ik hem ook niet in het gezicht aan kunnen kijken.”

In de buurt wordt geschokt gereageerd op de mishandeling. „Lager kun je niet afzakken”, zegt een oude dame. „Iemand van in de tachtig tegen het hoofd schoppen. Ik hoop maar dat ze dat gestoorde figuur op kunnen pakken. Maar voor het slachtoffer is het allemaal te laat. Die durft nooit meer naar buiten. Wat denk je dat het doet met iemand van 85 jaar? Weerloos in elkaar getrapt.”

Met het slachtoffer gaat het volgens de politie lichamelijk naar omstandigheden goed. „Ze is thuis, maar ze heeft vooral mentaal natuurlijk wel wat te verwerken. Wat dat betreft gaat het niet goed met haar. Wij zijn druk bezig de camerabeelden uit de omgeving te bestuderen. Helaas hebben we nog geen tips binnen gekregen. We hopen nog steeds dat mensen in een ruime cirkel om het Cassandraplein hun eigen camerabeelden nog eens bekijken om te zien of er iemand met een witte capuchon opstaat. We willen per se dat deze man wordt opgepakt”, aldus politiewoordvoerder Bart Vaessen.

