Enorme witte haai gevangen vlak bij strand

Volgens Australische media zwom het 4.65 meter lange roofdier slechts meters van het strand ten zuiden van de stad.

Het exemplaar had alleen al een staart van twee meter en zou een kleine duizend kilo wegen.

Een 24-jarige man uit Sydney liep eerder verwondingen op toen hij door mogelijk dezelfde haai was aangevallen.

Nog maar een paar dagen geleden was iemand zwaargewond afgevoerd na een haaienbeet. Afgelopen zondag werd een 17-jarige jongen aangevallen voor de kust bij Seven Mile Beach.

Hij zei later dat er minstens twaalf haaien rondzwommen langs de kust. De jongen liep beetwonden op aan zijn arm en been. Het slachtoffer ligt nog steeds in kritieke toestand in het ziekenhuis, meldt news.co.au.