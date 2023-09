Europese Commissie denkt erover wolf minder strikt te beschermen

Sinds de wolf zich de laatste jaren vaker laat zien in Nederland en andere Europese streken waar hij uit was verjaagd, is het dier middelpunt van een fel maatschappelijk debat. Boeren klagen dat hun vee niet langer veilig is. Natuurbeschermers zijn juist blij met de terugkeer van het inheemse roofdier.

Meer flexibiliteit

Wolvenroedels zijn in sommige delen van Europa „een echt gevaar geworden voor vee en potentieel ook voor mensen”, zegt Commissievoorzitter Ursula von der Leyen. De commissie gaat zich daarom buigen over „een voorstel om de beschermingsstatus van de wolf in de EU waar dat gepast is te wijzigen”, meldt zij. Het voorstel zal „waar nodig meer flexibiliteit invoeren in het licht van de evolutie van deze soort.”

Om daarover te kunnen beslissen, raadpleegt het dagelijks bestuur van de EU „lokale gemeenschappen, wetenschappers en andere betrokken partijen.” Zij kunnen tot 22 september verslag uitbrengen over de wolvenstand en wat die voor gevolgen heeft.

De commissie wijst er wel op dat de EU-regels het aanpakken van bijvoorbeeld ’probleemwolven’ al toestaan. EU-landen en lagere overheden zouden die ruimte ook moeten gebruiken, maant Von der Leyen.

Hoogste tijd

Het Europees Parlement drong vorig najaar al aan op meer mogelijkheden om de opkomst van de wolf te beteugelen. Maar de commissie reageerde toen nog afwerend. SGP-Europarlementariër Bert-Jan Ruissen is blij met de ommezwaai, want „het is de hoogste tijd dat de beschermde status van de wolf aangepast wordt. Dit moet ook een signaal zijn aan de Nederlandse overheid, die zelf nog strengere regels erbovenop heeft gezet.”

Von der Leyens politieke familie, die van de christendemocraten, pleit al langer voor het terugdringen van de wolf. Met de Europese verkiezingen in aantocht nemen de christendemocraten de laatste tijd meer afstand van natuur- en klimaatbeschermingsmaatregelen en vragen zij meer aandacht voor bijvoorbeeld de boer.

Von der Leyen ondervond hoogstpersoonlijk ook nadeel van de terugkeer van de wolf. Een van haar paarden werd doodgebeten, op een steenworp afstand van haar Duitse landhuis.