Kind (1) door elkaar geschud en overleden aan verwondingen

„Hopelijk krijgen we antwoorden over wat er is gebeurd”, zegt de familie tegen Het Nieuwsblad. De verslagenheid onder hen is groot.

Zondag werd de baby door een van de ouders het medisch centrum binnengebracht met ernstige verwondingen. Het kind had tijdens mishandeling zwaar letsel aan hoofd en in de buikstreek opgelopen, zo bleek uit onderzoek. De rechter gaat ervan uit dat een van de ouders of nieuwe partners de dader is. Zij werden alle vier verhoord, maar zijn weer vrijgelaten. De familieleden ontkennen zelf iets te maken te hebben met de dood van het kind.

„Het was een flink, goedlachs mannetje. Hopelijk krijgen we antwoorden over wat er is gebeurd, maar jammer genoeg krijgen we hem er niet mee terug”, zegt de moeder tegen de Belgische krant.

Het shakenbabysyndroom komt voornamelijk voor bij kinderen jonger dan vier jaar. Bij eenjarige kinderen is de kans op letsel als gevolg van het schudden het grootst.