’Amsterdammer lag enige maanden dood in huis’

Agenten gingen langs na een melding dat de bewoner geen gehoor gaf. In het huis lag een stoffelijk overschot. De doodsoorzaak is nog niet bekend maar de politie gaat niet uit van een misdrijf. Ook de identiteit staat nog niet definitief vast, maar hoogstwaarschijnlijk gaat het dus om de bewoner. Die is geboren in 1940.

