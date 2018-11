Reacties op schrappen ’asielventiel’ afwijzend

Nu kan de staatssecretaris voor Asiel, momenteel VVD’er Mark Harbers, nog met een beroep op zijn ’discretionaire bevoegdheid’ besluiten dat uitgeprocedeerde asielzoekers mogen blijven, ook al heeft de rechter hun asielverzoek definitief afgewezen. Het gaat doorgaans om schrijnende gevallen. Volgens de VVD in de Tweede Kamer zorgt dit voor druk van lobbyclubs en linkse partijen op de staatssecretaris om met zijn hand over zijn hart te strijken. Dat moet afgelopen zijn.

Bevoegdheid is allesbehalve verplichting

PVV-Kamerlid Fritsma ziet het voorstel van de VVD als teken dat de partij haar eigen staatssecretaris ongeschikt vindt. „De discretionaire bevoegdheid is namelijk allesbehalve een verplichting. Als Harbers er richting politici en actiegroepen aangeeft er geen gebruik van te maken, is er dus niks aan de hand. Maar kennelijk wil de VVD hem tegen zichzelf in bescherming nemen.” De PVV wil ’natuurlijk ook geen willekeur’, zoals dat door de bijzondere bevoegdheid van de staatssecretaris in de hand wordt gewerkt. Toen de PVV onlangs een voorstel indiende om daaraan een eind te maken, lieten de liberalen na om dat te steunen, zegt Fritsma. „Hopelijk is het deze keer wel menens, want aan de zoveelste losse flodder van de VVD hebben we natuurlijk niks.”

Aandacht afleiden

Het CDA is ronduit afwijzend. „We moeten de discretionaire bevoegdheid niet bezoedelen met partijpolitiek”, zegt Kamerlid Van Toorenburg. „Iedereen, van burgemeester tot Kamerlid, kan schrijnende gevallen aandragen, maar beslist geen druk uitoefenen. We moeten deze bevoegdheid juist koesteren. Laat deze proefballon van de VVD de aandacht niet afleiden van het echter probleem: overlastgevende asielzoekers waarop maar geen adequaat antwoord wordt gevonden.”

D66 maakt de bevoegdheid onderwerp van politieke onderhandeling. Kamerlid Groothuizen: „Zolang verruiming van het kinderpardon niet serieus op tafel ligt, is afschaffen van de discretionaire bevoegdheid überhaupt geen optie.”

’Gaat niet gebeuren’

De ChristenUnie heeft als kleinste partij van de coalitie evenmin oren naar het schrappen van de bijzondere bevoegdheid. „Als de aielprocedure geen uitkomst biedt, is ruimte voor barmhartigheid en dus de discretionaire bevoegdheid nodig”, zegt Kamerlid Voordewind. Hij wil best met de VVD overleggen over ’rechtvaardig, barmhartig asielbeleid en het kinderpardon’. „Maar dit VVD-verbod op barmhartigheid gaat met de CU in de coalitie niet gebeuren.”

„Onverstandig”, is het oordeel van de SP over het idee van de VVD. „De discretionaire bevoegdheid is nu juist een belangrijk ’ventiel’ als het besluit rond verblijf een duivels dilemma is.” Om die reden vindt ook de PvdA dat er altijd een mogelijkheid moet blijven bestaan voor de staatssecretaris om met de hand over het hart te strijken. Kamerlid Kuiken: „Al ben ik het met de VVD eens dat het bestaande asielbeleid onvoldoende ruimte laat voor maatwerk en te veel leunt op willekeur.”