Duitsland weert Saoedi’s rond zaak Khashoggi

BRUSSEL/BERLIJN - Duitsland heeft achttien Saoedi’s een inreisverbod opgelegd. Ze worden verdacht betrokken te zijn geweest bij de moord op de Saoedische journalist Jamal Khashoggi. De journalist woonde en werkte in de VS en stond erg kritisch tegenover de clan van de familie Saud die over Saoedi-Arabië heerst.