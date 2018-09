Dode en gewonden na schietpartij Bodrum

Hij ging eerst naar de Çilek Beach Club en vervolgde zijn weg naar de Sess Beach Club. Na de schietpartij vluchtte hij weg in een auto.

Paniek

Er waren in de strandtenten ongeveer vierhonderd mensen binnen. Volgens Turkse media brak er grote paniek uit onder de gasten.

Twee gasten raakten gewond en twee personeelsleden. Het dodelijk slachtoffer zou een achttienjarige loopjongen zijn. Hij stierf aan zijn verwondingen in het ziekenhuis.

Bodrum is ook bij Nederlanders populair als badplaats.

Nachtmerrie

“Een man kwam onze club binnen en vroeg naar de Sess Beach Club. Daarna liep hij weg en begon hij te schieten. We leven in een nachtmerrie. We weten niets van de schutter of waarom hij dit heeft gedaan”, aldus clubeigenaar Gokhan Balci tegen de Turkse krant Hurriyet.

