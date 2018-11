Magneetvisser stuit op pistool en sieraden

Gedumpte fietsen, muntjes en oude spullen. Brian haalt het met zijn magneethengel allemaal omhoog. Toen hij zondag ging magneetvissen had hij, niet zonder gevaar, een vondst als nooit tevoren.

Na wat gehengel in Amsterdam-Zuidoost – de precieze locatie houdt hij nog geheim – had hij twee kogels aan zijn magneet, meldt AT5. „Dat smaakt naar meer”, dacht de hobbyist. Op aanraden van een buurtbewoner gooide hij verderop zijn hengel weer uit. „Die zei dat hij niet lang geleden zag dat er een kluis werd gedumpt. Die man had de politie toen niet gewaarschuwd.”

Sieraden

De nieuwsgierigheid van Brian werd beloond met de vondst van een open kluis met een pistool en sieraden. De magneetvisser bedacht zich geen moment en bracht het wapen naar de politie. Op het bureau stelde een vuurwapenspecialist vast dat het waarschijnlijk gaat om een automatisch vuurwapen. „Ze adviseerden dat ik, als ik een pistool vond, hem voortaan terug in het water moet laten zakken en de politie moet bellen.”

Het wapen is inmiddels vernietigd. De politie gaat op zoek naar de herkomst van de sieraden.