CIDI en CJO doen aangifte tegen organisator ’nazibeurs’

Zorgen om veiligheid Joodse gemeenschap Antwerpen, militaire bewaking stopt

De Joodse gemeenschap in Antwerpen maakt zich grote zorgen over het verdwijnen van militaire beveiliging. De Antwerpse burgemeester Bart De Wever (N-VA) is woest op de federale regering: „Dit is een slag in het gezicht van de Joodse gemeenschap.”