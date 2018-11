Blok stuurt noodwet Brexit naar Tweede Kamer

Het voorstel zoals het er nu ligt kan op steun rekenen van Nederland. Het houdt onder meer in dat de Britten nog een tijd in de douane-unie blijven en 40 miljard euro voor hun uittreding betalen. Het is ’het best mogelijke resultaat’, zegt Blok bij de Raad Buitenlandse Zaken in Brussel. „Al hadden we die Brexit natuurlijk liever niet gehad.”

Maar een gelopen race is de deal nog niet. Het conceptakkoord moet immers nog instemming krijgen van het Europees Parlement en van het Britse parlement. „We moeten nog steeds rekening houden met een no deal Brexit”, zegt Blok.

Bij zo’n ’harde Brexit’ is er niets voor de scheiding geregeld. „Een harde Brexit kan ingrijpende consequenties hebben voor het goederenverkeer en personenverkeer”, zegt Blok. Er kunnen dan ’voorzieningen worden getroffen met het oog op een goed verloop van deze terugtrekking’, zo staat in de noodwet. Het gaat ook om hele praktische zaken, zegt Blok. „Zoals: hoe gaan we straks om met een Engels rijbewijs dat in Nedeland wordt aangetroffen?”

De EU-ministers zijn bijeen in Brussel om zich voor te bereiden op een speciale Brexit-top komende zondag. De regeringsleiders timmeren daar het vorige week door de onderhandelaars bereikte scheidingsakkoord af. Ook wordt een politieke verklaring aangenomen over de toekomstige relatie. Donderdag debatteert de Tweede Kamer over de Brexit-top van zondag.