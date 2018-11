Waterpolocoach verdacht van misbruik met meerdere tienermeisjes

P. hoorde de nieuwe verdenkingen huilend aan. Afgelopen vrijdag was hij op de hoogte gebracht. „Ik ben het hele weekend al in tranen.” Ook tijdens de niet-inhoudelijke behandeling kreeg hij het meerdere keren te kwaad. „Ik weet dat het fout was om een relatie te beginnen met een minderjarige. Toen die relatie uitging, stond de politie ineens voor de deur.” Hij ontkent dat er sprake was van dwang. „Dat is er nooit geweest, zo ben ik niet.”

De man werd opgepakt na aangiftes van twee jeugdspeelsters. De 33-jarige P. was jarenlang trainer van de vrouwenploeg van ZVL-1886 uit Leiden. Hij was ook coach bij het Regionaal Trainingscentrum Waterpolo. „Hij herkent zich niet of niet geheel in de beschuldigingen”, aldus zijn advocaat. Volgens haar heeft een van de meisjes in haar dagboek geschreven dat ze verliefd was op P.

Tijdens de vorige zitting werd al duidelijk dat er meer aangiftes lagen, maar toen moesten deze nog onderzocht worden. Het gaat om in totaal zes meisjes aan wie hij zich sinds medio 2012 zou hebben vergrepen.

De advocaat had de rechtbank gevraagd P. vrij te laten. Hij heeft het erg zwaar in de gevangenis, bleek al. Hij wordt volgens zijn advocaat bedreigd en afgeperst door mede-gedetineerden en hij moest eerder al apart worden gezet.

De rechtbank vindt de beschuldigingen echter zwaar genoeg om hem voorlopig toch vast te houden. Het is nog niet duidelijk wanneer de zaak verdergaat.