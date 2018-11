Minister botst met krant over kinderwens homokoppels

De orthodox-christelijke krant heeft grote moeite met de nieuwe ontwikkeling en valt de bewindsvrouw direct aan vanwege haar liberale enthousiasme voor ’regenbooggezinnen’.

„Allerlei alternatieve samenlevingsvormen, buitenhuwelijkse relaties en kinderen, echtscheidingen, latrelaties en paren van gelijk geslacht doen ernstig inbreuk op de vorm die God zo zegenrijk heeft ingesteld: een huwelijk als hechte levenslange band tussen één man en één vrouw”, valt te lezen als onderbouwing in het hoofdredactioneel commentaar.

Minister Van Engelshoven heeft op Facebook een tegenreactie gepubliceerd. „Alleen een huwelijk tussen man en vrouw is de enige juiste vorm volgens deze krant. Al het andere, wat onze samenleving zo mooi en divers maakt, wordt op één hoop geveegd en telt niet meer mee.”

Krant op de hak

De bewindsvrouw grapt verder: „Ik heb de datum van de krant nog eens bekeken, maar het was echt een editie van november 2018.” Ook over een andere passage heeft ze een pittige recensie: „En dan één van de laatste zinnen uit het commentaar: ’God opent en sluit de baarmoeder’ deed me direct denken aan ’May the Lord’ open uit de populaire serie The Handmaids’ Tale. De serie schetst een beeld van een christelijk, totalitair regime geleid door de mannelijke elite. Een prachtige maar verontrustende serie. Een schrikbeeld. Dus laat ik van het goede van de mens uit gaan, deze verwijzing zal puur toeval zijn.”