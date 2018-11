Inzamelingsactie om egel met gebroken pootjes op de been te helpen

Een inzamelingsactie dus. De operatie om het beestje weer op de been te helpen kost ongeveer 500 euro. De kans op herstel is groot: „Het is een heel actief beestje dat vol levenslust zit.” Vermoedelijk is iemand op Strider, zoals het kleine zoogdier is genoemd, gaan staan: „Het letsel lijkt te zijn veroorzaakt door iets van bovenaf.”

Ⓒ Sterkliniek Alphen aan den Rijn

Amputeren is natuurlijk ook een mogelijkheid, al is dat verre van ideaal: „Dan ontneem je het beestje de vrijheid. Het zal dan op stompjes moeten gaan lopen, met het vlees op de straten. Dat voelt ook niet goed.” Judith gaat verder: „Laten we met z’n allen dit beestje helpen, als fundament.”

Nog een kleine week de tijd

Sinds zaterdag verblijft Strider bij Judith, die als vrijwilliger van de Dierenambulance egeltjes opvangt. Judith heeft een heus viersterrenhotel voor het beestje gemaakt, met alles erop en eraan. „We hebben nog een kleine week de tijd om het beestje te helpen. Daarna gaat het bindweefsel herstellen en kunnen de pootjes vergroeien.”

Wild life in Nederland

De natuur in Nederland kan wel wat hulp gebruiken, stelt Judith: „Er is nog zo weinig wild life in Nederland over. Mensen zijn gewend geraakt de tuinvogels bij te voeren en nestkastjes te plaatsten, maar het zou eigenlijk normaal moeten worden dit ook voor egels en andere dieren te doen. Anders gaan zij het niet redden.”