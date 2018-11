Duitser krijgt levenslang in twintig jaar oude moordzaak

Volgens de voorzitter van de rechtbank in Giessen heeft de man Johanna „zonder enige twijfel” overmeesterd, verdoofd en opgesloten in zijn kofferbak. De Duitser had het hoofd van het kind met vijftien meter plakband omwikkeld, waardoor het een „moordwapen” werd en tot haar dood leidde.

Jarenlang heeft de politie tevergeefs gezocht naar concrete aanwijzingen in de richting van de dader. Een belangrijk spoor was een deel van een vingerafdruk. Deze werd gevonden op de strook plakband. In 2016 hield de politie een verdachte aan in een misbruikzaak. De recherche zag parallellen met de zaak Johanna, waarna een match met de vingerafdruk volgde.