Scootmobielaso vlucht na harde botsing

De oudere man reed op straat in de Engelse plaats Devizes een vrouw van in de vijftig jaar aan. Beiden vielen hard op het wegdek, meldt The Daily Mail. De scootmobielrijder werd door omstanders op zijn voertuig geholpen, maar piepte er daarna snel tussenuit. De vrouw moest naar het ziekenhuis. Ze heeft onder meer haar pols op drie plekken gebroken.

De politie van Wiltshire heeft een foto vrijgegeven van de man. „Het is mogelijk dat de man zich niet bewust was van de ernst van het incident toen hij besloot het toneel te verlaten, maar we moeten hem wel identificeren zodat we hem kunnen spreken over wat er precies is gebeurd”, aldus brigadier Mark Simpson.