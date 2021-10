Vodafone Nederland kampt weer met storing

De provider probeert het mobiele verkeer om te leiden, zodat gebruikers alsnog gebruik kunnen maken van hun telefoon. „Ook zien we dat geleidelijk de diensten weer terugkomen”, aldus de woordvoerster.

Via allestoringen.nl is te zien dat er sinds 14.30 uur meldingen binnenkomen over een storing bij het Vodafone-netwerk. Bij de helft van de meldingen wordt aangegeven dat er geen netwerk of bereik is.