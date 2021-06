Nieuwe premier Curaçao Gilmar Pisas zet relatie op scherp: ’minder Koninkrijk’

Minister-president en minister van Justitie Gilmar Pisas wil geen geld, maar ook minder bemoeienis van Nederland. Ⓒ ANP/HH

Willemstad - Duwt de nieuwe MFK-regering, die maandag wordt beëdigd, Curaçao opnieuw in politieke chaos en wrevel met Nederland? Of slaat beoogd premier Gilmar ’Pik’ Pisas een andere richting in dan zijn voorganger en partij-oprichter Gerrit Schotte? Pisas’ eerste woorden klinken verzoenend, zowel richting Den Haag als naar de Nederlandse belastingbetaler.