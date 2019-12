Bol.com haalt Auschwitz-schilderij voor boven de bank offline

„Verontrustend en respectloos”, zo laten medewerkers op het account van Auschwitz Memorial weten in een reactie op de kerstballen die via Amazon te koop waren. Maar over de prenten van de ’Poort des doods’, hekken met prikkeldraad of een wachttoren die bij online reus Bol.com worden aangeboden, lijkt maar een enkeling zich druk te maken.

Beroemde plekken op canvas

De woondecoratie werd via Bol.com aangeboden door MuchowWow. Het bedrijf print allerhande beroemde plekken op de wereld op onder meer canvas, plexiglas of houten panelen. Maar voor hetzelfde geld kun je dus naast beroemde plekken als de Eiffeltoren, Stonehenge of de Sagrada Familia een poster van ’Arbeit macht Frei’ boven je bank laten prijken. MuchoWow liet via Bol.com weten: „Wij bieden onze excuses aan iedereen aan die dit als kwetsend heeft ervaren. Wij stellen alles in het werk om onderwerpen zoals deze of andere afbeeldingen en foto’s met een negatieve lading nooit meer af te beelden op artikelen.”

Het Auschwitz-doek wordt door Bol.com ook verkocht als ’tuinillustratie’ Ⓒ Bol.com

Over het hoofd gezien

Bol.com was naar eigen zeggen in eerste instantie niet op de hoogte van het item in hun webwinkel. „In het geval van dit artikel binnen de categorie woondecoratie ervaren wij dit als misplaatst en kwetsend, daarom hebben wij de verkooppartner MuchoWow gevraagd dit offline te halen. MuchoWow is net als bol.com geschrokken van het artikel en heeft dit gelijk verwijderd. Partner MuchoWow heeft bij ons aangegeven dat binnen de 10.000 onderwerpen op wanddecoratie die zij verkopen, dit onderwerp er geen is waar zij geld aan willen verdienen. Binnen het geautomatiseerde systeem waar zij mee werken, is dit over het hoofd gezien”, laat de webgiant desgevraagd aan De Telegraaf weten.