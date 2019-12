Bol.com verkoopt Auschwitz-schilderij voor boven de bank

„Verontrustend en respectloos”, zo laten medewerkers op het account van Auschwitz Memorial weten in een reactie op de kerstballen die via Amazon te koop waren. Maar over de prenten van de ’Poort des doods’, hekken met prikkeldraad of een wachttoren die bij online reus Bol.com worden aangeboden, lijkt maar een enkeling zich druk te maken.

Beroemde plekken op canvas

De woondecoratie wordt via Bol.com aangeboden door MuchowWow. Het bedrijf print allerhande beroemde plekken op de wereld op onder meer canvas, plexiglas of houten panelen. Maar voor hetzelfde geld kun je dus naast beroemde plekken als de Eiffeltoren, Stonehenge of de Sagrada Familia een poster van ’Arbeit macht Frei’ boven je bank laten prijken. MuchoWow was niet bereikbaar voor een reactie.

Het Auschwitz-doek wordt door Bol.com ook verkocht als ’tuinillustratie’ Ⓒ Bol.com

Desgevraagd was Bol.com nog niet op de hoogte van de collectie prenten van de afdeling wonen. Inmiddels is de betreffende afdeling op de hoogte gebracht. „We snappen de verbijstering en hebben dit meteen neergelegd bij de collega’s die over woondecoratie gaan. We vragen hen om de verkooppartner hierop aan te spreken en dit aanbod offline te halen. Bedankt voor het delen”, zo meldt Bol.com op Twitter.