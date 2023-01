Aantal griepgevallen blijft op hoogste niveau sinds begin 2020

Ⓒ ANP / Laurens van Putten

UTRECHT - De griepepidemie houdt aan. Op elke 100.000 inwoners zagen huisartsen vorige week 66 mensen met griepachtige klachten. Dat is iets minder dan in de week voor kerst, maar dit is wel het hoogste niveau sinds eind maart en begin april 2020, in de begindagen van de corona-epidemie.