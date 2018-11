Katholieke kerk Spanje geeft misbruik toe

Foto ter illustratie Ⓒ ANP

MADRID - De katholieke kerk in Spanje heeft publiekelijk toegegeven dat priesters en andere geestelijken minderjarigen seksueel misbruikten. „De kerk erkent openlijk misstanden van verschillende aard en is vastbesloten deze uit te roeien”, aldus Ricardo Blázquez, voorzitter van de Spaanse bisschoppenconferentie, bij de opening van de 112e plenaire vergadering van bisschoppen in Madrid.