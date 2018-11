Makelaar Laura na cosmetische ingreep in coma

De makelaar uit Dallas reisde in september naar het Rinco Center in Ciudad Juarez voor een correctie van haar neus en voor nieuwe borstimplantaten.

Na acht uur op de operatietafel kreeg de familie Avila te horen dat er wat mis was gegaan. Doktoren slaagden er niet in Laura uit haar narcose te halen.

Uiteindelijk vernamen de verbijsterde naasten dat waarschijnlijk de narcosevloeistof op een verkeerde plaats in haar lichaam terecht was gekomen. Daardoor zwollen haar hersenen op, vielen haar nieren uit en kreeg Laura een hartaanval, zo schrijft CBSnews.

Amerikanen lokken

Advocaat Larry Friedman schrijft namens de familie in een verklaring dat Laura schandalig slecht behandeld is. „De doktoren in Mexico zijn meer geïnteresseerd in het lokken van Amerikaanse klanten en om daar veel geld aan te verdienen dan aan het geven van goede en adequate zorg.”

De Amerikaanse is inmiddels overgevlogen naar een hospice in haar eigen land. „Haar lot ligt nu in handen van God”, aldus haar zus Angie die een inzamelingsactie is gestart.

De familie heeft 150.000 dollar nodig om alle medische rekeningen te betalen en is nu over de helft. In 2017 lieten 1,5 miljoen Amerikanen een cosmetische ingreep uitvoeren in Mexico. Opereren is daar ongeveer de helft goedkoper.