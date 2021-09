Naakte vrouw (28) verpest zenuwslopende politieactie VS

Dat melden Amerikaanse media waaronder het plaatselijke FOX 13.

De politie is Dunedin was met meerdere auto’s ter plaatse gekomen op de plek waar een 18-jarige verdachte zich met een wapen had verschanst. Hij zou mensen hebben beschoten, vluchtte voor de politie, klom een dak op, en weigerde zich over te geven.

De politie en de schutter raakten in een impasse. Die duurde zes uur. De situatie was echter onder controle, totdat plots een golfkarretje de plaats delict opreed met achter het stuur een vrouw.

Naakt

Het bleek later om de 28-jarige dame Jessica Smith te gaan, inwoonster van Boston, en gezegend met „een sterk te onderscheiden walm van alcoholische drank afkomstig van haar lichaam”, zo staat in het verslag van de politieactie.

„En ze was volledig naakt”, schreef de dienstdoende agent.

Handboeien

Dat was nog niet alles. Smith negeerde het verzoek van de agenten om de plaats delict te verlaten, weigerde ook het golfkarretje uit te komen, en werd uiteindelijk in de boeien geslagen door agenten.

„De weigering om gehoor te geven aan onze bevelen, zorgde ervoor dat meerdere agenten serieus risico liepen om beschoten te worden”, liet de politie achteraf weten. Smith wordt verdacht van het niet opvolgen van bevelen van de politie. Er is geen relatie tussen haar en de 18-jarige verdachte.