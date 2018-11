Meeste relschoppers Sintintochten alweer vrij

Dat blijkt uit een rondgang langs de politie en het Openbaar Ministerie. In veel gevallen zagen voetbalhooligans in de demonstraties tegen Zwarte Piet een aanleiding om te rellen.

In Tilburg, waar 48 mensen zondag werden opgepakt, werd een lik-op-stuk-beleid gehanteerd. De overtreders kregen allen een boete van zo’n 400 euro wegens samenscholing en wanordelijkheden. Ook enkele minderjarigen werden beboet, het bedrag zal voor hen lager zijn. Er wordt nog bekeken of er reden tot vervolging van andere personen is.

In Rotterdam gingen vier mannen in de leeftijd van 20-41 jaar over de schreef. Een van hen was volgens de politie lid van de Kick Out Zwarte Piet-demonstrantengroep, de andere drie niet.

Bij het ophangen van een spandoek op de Erasmusbrug werd één persoon gearresteerd omdat hij zou hebben geschopt en geslagen. Hij is inmiddels heengezonden. Het OM bepaalt nog of hij wordt vervolgd. Drie mannen werden aangehouden bij een confrontatie. Een 41-jarige man is inmiddels heengezonden, twee anderen (22 en 20) zitten nog vast.

De verdachten werden aangehouden voor zaken als mishandeling, openlijke geweldpleging, en het verstoren van een demonstratie. Mogelijk volgen er nog meer aanhoudingen, meldt een woordvoerder van de eenheid Rotterdam.

In Den Haag werd een 43-jarige Rijswijker veroordeeld wegens belediging. Hij kreeg van het OM een boete van 400 euro opgelegd. In Gouda werd een 42-jarige Moordrechter aangehouden omdat hij zich niet kon identificeren. Ook had hij een zogeheten ploertendoder en een wapenstok bij zich – beiden verboden wapenbezit. Hij kreeg van het OM een boete van 1000 euro opgelegd.

In Groningen werd een persoon die vuurwerk gooide tijdens de intocht met een boete weer weggestuurd. In Leeuwarden werd ook een boete uitgedeeld aan twee mannen die – buiten de intocht, maar wel in het centrum van de stad – kleding droegen met de voor politie beledigende tekst ‘ACAB’ (all cops are bastards). Ze weigerden hun kleding te bedekken, waarop ze werden aangehouden. Binnenkort kunnen zij een transactie verwachten. Het bedrag daarvan is nog niet bekend.

De vier personen die in Zaanstad werden opgepakt tijdens de landelijke intocht zijn zaterdag allen in de namiddag/avond weer heengezonden. Ook zij kunnen waarschijnlijk een forse bekeuring verwachten, daar is nog geen duidelijkheid over.

In Eindhoven zijn de zes arrestanten eveneens in vrijheid gesteld, maar ze zijn nog wel verdachten in het onderzoek. Na het bekijken van alle beelden verwacht de politie de komende tijd nog nieuwe aanhoudingen te verrichten.

Rogier Meijerink, het bestuurslid van de anti-racismestichting Major Perspective die vrijdag werd gearresteerd wegens bedreiging van Sinterklaas, is zondag in de namiddag – een dag na de landelijke intocht van Sinterklaas in Zaanstad – weer vrijgelaten. Het onderzoek naar hem is inmiddels afgerond en ligt bij het Openbaar Ministerie. Dat moet nu bepalen of, en dan waarvoor, de 40-jarige Utrechter wordt vervolgd.