Verdachte van moord op opa ’onder het bloed door teckel’

Dat meldt RTV Oost op basis van lokale bronnen. Een dag voordat Smit dood werd aangetroffen, zat de kleinzoon helemaal onder het bloed. Maar dat zou komen door teckel Felix, blijkt uit een bericht dat zijn moeder Tanja Smit die week op Facebook plaatste en inmiddels alweer verwijderd heeft.

Volgens haar bericht wilde haar zoon hun teckel Felix behoeden voor een auto-ongeluk. Toen hij op de grond dook om Felix te redden, zou hij zichzelf tot bloedens toe hebben verwond, al viel de schade mee. ’Iedereen van de betrokkenen opgelucht richting huis. Raar beest, onze teckel’, schreef moeder Smit op Facebook.

Een dag later werd de opa levenloos - badend in het bloed - gevonden. Het werd al snel duidelijk dat hij door een misdrijf om het leven was gebracht.