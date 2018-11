Sensuele fresco gevonden in Pompeii

In de oude stad, die in 79 na Christus door de as van de Vesuvius werd bedolven, genoot de mythe van Zeus en Leda grote populariteit. Het motief was al in verschillende huizen gevonden. Het nu ontdekte schilderij toont de naakte Leda zittend met de zwaan op haar schoot. „De buitengewone ontdekkingen gaan door”, schrijft algemeen directeur Massimo Osanna van het archeologisch park op Instagram.

Dit jaar is in Pompeii een aantal belangrijke vondsten gedaan. Naast skeletten van verschillende mensen zijn ook de resten van een paard gevonden. Inscripties toonden bovendien ook aan dat de vulkaan twee maanden later uitbarstte dan eerder werd aangenomen. Pompeii is een van de beroemdste opgravingssites ter wereld en een van de meest bezochte attracties in Italië.