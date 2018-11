Vader die gezin vermoordde en oproep deed op tv levenslang achter tralies

De zaak kwam groot in het nieuws, mede omdat Watts kort na de moorden een emotionele oproep deed op televisie. Watts riep kijkers op om te helpen bij de vermissing. Enkele uren na zijn dramatische oproep op Denver7, gaf Watts bij de politie toe dat hij zijn gezin had omgebracht door verstikking.

Bekijk ook: Ook meisjes gevonden in gruweldrama

Korte tijd later werden de lichamen van de vrouw en de meisjes gevonden op het terrein van Watts’ werkgever. De meisjes werden gevonden in een olietank. De vrouw werd gevonden in een ondiep graf. Tijdens het proces is zijn motief nooit opgehelderd.

Bekijk hieronder de oproep van Watts net na de vermissing: