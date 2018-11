’Vleesverbruik weer niet gedaald’

Wakker Dier noemt de uitkomst opmerkelijk en verrassend. „Mensen zeggen minder vlees te eten. Maar we zien dit niet terug in de cijfers.” Omdat ’vleesverbruik’ wordt gemeten inclusief botten, betekent het niet dat al die kilo’s in onze magen eindigen. „Ruwweg de helft van de 76,6 kilo wordt daadwerkelijk geconsumeerd.” Van dit vlees komt bijna de helft van varkens (47,5 procent). Daarna volgen pluimveevlees (voornamelijk kip) met bijna 29 procent en rundvlees met 20 procent.

Wageningen Economic Research berekende het vleesverbruik in Nederland in opdracht van Wakker Dier op basis van statistieken van het Centraal Bureau voor de Statistiek over de productie, invoer en uitvoer van vlees. Wageningen Economic Research is onderdeel van Wageningen University & Research.