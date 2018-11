Zwemleraar (34) vergrijpt zich aan 37 meisjes

De 34-jarige man heeft zich volgens de rechtbank bij zwemlessen vergrepen aan zijn slachtoffers. Dat gebeurde in het bad of in de kleedkamers van zwembaden in verschillende plaatsen. De man had zijn daden gedeeltelijk gefilmd met een onderwatercamera. Foto’s hiervan zijn bij het doorzoeken van zijn appartement in beslag genomen.

De zwemleraar waren tweehonderd strafbare feiten ten laste gelegd, gepleegd bij 37 slachtoffers tussen oktober 2015 en september 2017. Deze omvatten, naast ernstig misbruik, ook dwang, mishandeling en intimidatie van sommige meisjes. De jongste was vier jaar oud. In de loop van het proces bekende de man de meeste daden.

De zaak kwam aan het rollen toen de ouders van twee 5-jarigen in de zomer van 2017 een aanklacht indienden bij de politie van Rastatt.