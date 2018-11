Twee Nederlanders omgekomen in Vietnam

Tijdens een tussenstop bij het strand van Lang Co besloten de twee te gaan zwemmen. Ⓒ Hollandse Hoogte

HANOI - Twee Nederlandse toeristen zijn afgelopen zondag omgekomen bij een zwempartij in zee in Vietnam. Bij het als paradijselijk bekend staande Lang Co Beach, negeerden zij volgens lokale media waarschuwingen voor de ruige zee en verdronken. Het Ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt de dood van de twee toeristen.