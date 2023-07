Zelfverklaarde cryptomiljonair dood teruggevonden in beek in Buenos Aires

Op woensdag 19 juli nam de verhuurder van een appartement in de Argentijnse hoofdstad Buenos Aires contact op met de politie. Zijn vorige huurder had de sleutel niet teruggegeven en nam ook zijn telefoon niet meer op.

De verdwenen huurder bleek Fernando Pérez Algaba te zijn. Een 41-jarige Argentijn met een ietwat vreemde bijnaam (Lechuga, ofwel sla) én een verhaal. Op veertienjarige leeftijd begon hij naar eigen zeggen broodjes met zijn fiets rond te dragen en later ging hij ook nog pizza’s bezorgen en ijsjes verkopen.

Reizen voor middelbare scholieren

Op zijn zeventiende organiseerde hij vanuit de Argentijnse stad Bariloche al reizen voor middelbare scholieren en toen hij 24 was, begon hij zich te wijden aan de verkoop van auto’s. Niet veel later zou hij naar de VS, naar Miami (Florida), trekken en een fortuin verdienen aan de verhuur van luxevoertuigen.

Daarnaast was - eveneens naar eigen zeggen - ook succesvol op de cryptomarkt. Op Instagram, waar hij bijna een miljoen volgers had, gaf hij tips en maakte hij reclame over investeringen in cryptovaluta. Ondertussen deed hij niets liever dan pronken met al zijn luxe.

Afrekening

Na de melding van zijn verdwijning werd meteen een zoekactie opgezet, die helaas geen goede afloop zou kennen. Zondag 23 juli ontdekte de lokale politie vier ledematen in een koffer die werd achtergelaten in een beekje nabij de hoofdstad. Onderzoek bracht intussen aan het licht dat het om de armen en benen van Algaba ging. Twee dagen geleden werden in de buurt ook zijn torso en hoofd teruggevonden.

Het onderzoek naar zijn overlijden loopt nog, maar voorlopig gaan de speurders ervan uit dat Algaba het slachtoffer is geworden van een afrekening. Volgens het Argentijnse persbureau Télam was het levensverhaal van Algaba (deels) verzonnen en had de man in de loop der jaren heel wat schulden opgebouwd, mogelijk door fout gelopen crypto-investeringen.