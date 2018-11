Drie paarden overleven brand in schuur niet

De schuur staat aan de 2e Elsgeesterweg in de Zuid-Hollandse plaats. Ⓒ Flashlight Fotografie

VOORHOUT - Een brand in een schuur in Voorhout heeft maandagavond drie paarden het leven gekost. De brandweer liet weten dat er in het gebouw drie dieren stonden, waarvan er in eerste instantie twee niet konden worden gered.