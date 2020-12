Geen negatieve test op zak? Dan is boete voor vervoerder

De regels gingen middernacht in. Vorige week is de testverplichting al voor niet-Europese reizigers ingegaan. Zij kunnen bij een controle op bijvoorbeeld Schiphol terug naar huis worden gestuurd. Nederlanders mogen wel de grens over als ze tegen de lamp lopen.

Het is de bedoeling dat dit niet voorkomt, want vervoerders zijn verplicht om te controleren op een negatieve coronatest voor het instappen. Als het iemand desondanks lukt om door deze check te glippen en alsnog ’betrapt’ wordt bij de paspoortcontrole, dan is de vervoerder degene die een boete kan krijgen.

Uitzonderingen

Het kabinet wil zo voorkomen dat we het coronavirus importeren uit hoog-risicogebieden. Er geldt een uitzondering voor de zogenoemde veilige landen. Het gaat onder andere om Caraïbisch Nederland, maar ook China, Australië, Japan en Singapore. Ook reizigers uit het Afrikaanse Rwanda mogen doorlopen zonder negatieve PCR-test.

Kinderen die 13 jaar of jongeren zijn ook ontheven van de plicht. Dat geldt ook voor mensen die werkzaam zijn in de transportsector, als vrachtwagenchauffeurs en zeelieden. Ook personen die tot 30 kilometer over de grens wonen mogen zonder test Nederland in.

Ook mag de afname van een test niet ouder dan 72 uur voor aankomst in Nederland zijn. Daarnaast blijft het dringende advies gelden om bij terugkomst tien dagen in quarantaine te gaan.

Bij een vertraging wordt er coulant gereageerd zo valt te lezen in een uitleg van de nieuwe regels: „Heeft een reiziger buiten zijn schuld om vertraging? Dan mag de testafname maximaal 96 uur oud zijn bij aankomst in Nederland. De reiziger krijgt dus 24 uur extra. Het is aan de passagier om te bewijzen dat de negatieve testuitslag is verlopen door vertraging buiten zijn schuld.”