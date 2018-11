Democraten willen af van nieuwe minister

Whitaker is de tijdelijke opvolger van Jeff Sessions, die is ontslagen door president Donald Trump. De drie Democraten voeren nu aan dat de nieuwe minister nooit is goedgekeurd door de Senaat en dat had in hun ogen wel gemoeten. Het ministerie van Justitie zegt dat de benoeming wel degelijk volgens de regels is verlopen.

De Democraten hebben nog een reden om te ageren tegen de benoeming van Whitaker; ze vrezen dat hij zal proberen speciaal aanklager Robert Mueller tegen te werken. Die heeft verregaande bevoegdheden om de vermeende Russische inmenging in de presidentsverkiezingen 2016 tegen het licht te houden.