John van den Heuvel niet meer in RTL-studio vanwege dreiging aanslag

Van den Heuvel verzorgt zijn bijdragen voortaan via een verbinding met de studio van De Telegraaf. Hij wordt al sinds december beveiligd door de Dienst Koninklijke en Diplomatieke Beveiliging (DKDB).

De Amsterdamse ’driehoek’ van burgemeester Femke Halsema, hoofdofficier van justitie Nicole Zandee en politiechef Pieter-Jaap Aalbersberg heeft tot deze maatregel besloten. Burgemeester Halsema benadrukt dat de beslissing „met de grootst mogelijke tegenzin is genomen”, maar „de risico’s voor de Amsterdamse bevolking zouden te groot zijn als niet was ingegrepen.”

Van den Heuvel hoopt dat de maatregel van korte duur is. „Dit is precies wat criminelen beogen. Dit is een nederlaag voor degenen die in woord belijden dat journalisten hun werk moeten kunnen doen. Het is ook een nederlaag voor de journalistiek.”

Hij is vol lof over het werk van de DKDB: „Zij leggen er veel eer in om mij mijn werk te laten doen. Des te vervelender is het dat ik nu toch op deze manier beperkt word in mijn functioneren.”