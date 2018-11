Saddam Hoessein duikt op op Londens bankje

Saddam Hoessein tijdens zijn proces in 2005. Ⓒ Reuters

LONDEN - Londenaren staan voor een raadsel nadat op een bankje in hun stad een herinneringsbordje voor de Iraakse dictator Saddam Hoessein is opgedoken. Op het goudkleurige plaatje staat de tekst ’In loving memory of Saddam Hussein, 1937-2006’. Het is niet duidelijk wie er verantwoordelijk voor is, meldt de BBC.