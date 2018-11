Kabinet onderzoekt inburgerplicht Turken

CDA en D66 zien echter een kans om daar verandering in te brengen met een nieuwe wet. Daarmee zou er om die eerdere bezwaren heen gezeild kunnen worden.

Koolmees zei vanavond in een debat over integratie dat hij sowieso van plan is om het inburgeringssysteem te hervormen. Bij die hervorming zal hij ook de haalbaarheid van dit punt - via een wet Turken toch verplichten inburgeringslessen te volgen - met zijn collega’s in het kabinet bekijken. Maar de D66-bewindsman weet nog niet zeker of het echt juridisch kan en houdt een slag om de arm.

CDA en D66 hamerden op een inburgeringsplicht voor Turken omdat zij zien hoe groot deze groep is in Nederland. Het leidt volgens de partijen tot problemen als Neder-Turken niet goed integreren.