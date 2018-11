Dode door autobrand Rijswijk

De politie heeft de omgeving afgezet voor onderzoek. Ⓒ Redactie District8.net

RIJSWIJK - Een nog onbekend persoon is in Rijswijk om het leven gekomen doordat zijn auto in brand vloog. De oorzaak van de brand is nog niet duidelijk, zei een woordvoerder van de politie. De politie heeft de omgeving van de Prinses Beatrixlaan, waar het gebeurde, afgezet voor onderzoek.