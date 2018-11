Voor onze kust zwemmende bultrug Billy lijkt veel jeuk te hebben

Het is de kroon op wekenlang hard werk, geeft fotograaf Jan van der Sluis toe. Al sinds de bultrug voor de eerste keer werd gespot, wilde hij een plaatje als deze maken. „We hebben een Facebook-groep opgericht”, legt de plaatjesschieter uit. „Bultrug Scheveningen heet de pagina, en meer dan duizend mensen hebben zich aangemeld. We delen met elkaar waar en wanneer we het dier zien.”

Afgelopen zaterdag was het zo ver. „Ik stond te posten op het havenhoofd in Scheveningen, toen ik zag dat de bultrug bij Kijkduin was gezien. Ik ben op de fiets gesprongen en na een half uurtje zag ik het dier uit het water opspringen en klikte ik raak. Wat een prachtig moment.”

Bultrug Billy doet dat opspringen uit het water waarschijnlijk omdat hij of zij jeuk heeft, vertelt Annemarie van den Berg van SOS Dolfijn. „Er zitten veel parasieten op een walvis, en dat zorgt waarschijnlijk voor jeuk. Door op het water neer te knallen gaan er een paar van die parasieten af.”

Ook is het mogelijk dat de bultrug uit het water springt om te communiceren met een andere walvis. In ieder geval is er geen reden tot zorg: „Eigenlijk is de Noordzee heel geschikt voor bultruggen”, vertelt Van den Berg. „Anders dan bijvoorbeeld de potvissen, die altijd in de problemen zitten als ze hier zijn, kunnen bultruggen heel goed leven in het relatief ondiepe water van de Noordzee; en aan de beelden te zien gaat het heel goed met het dier.”

Tot de jaren negentig kwamen er nauwelijks bultruggen voor bij onze kust, maar de laatste jaren groeit de populatie en neemt de kans op waarnemingen toe. „Ze hebben de Noordzee definitief ontdekt. Deze bultrug is in oktober al gezien bij Texel”, aldus Van den Berg. „We weten dat het dezelfde is; en aan de vogelpopulatie direct rondom het dier blijkt dat hij goed eet. Er is dus geen enkele reden tot zorg: het zijn sterk migrerende dieren en wie weet is het dier morgen weer op weg naar een plek honderden kilometers verderop.” Ze vertelt dat bultruggen avontuurlijke dieren zijn. „Ze zwemmen ook wel eens havens in. Als het een gezonde bultrug is, en daar lijkt het op, redt-ie zich prima.”

Het zorgt voor veel rumoer aan de kust. Veel mensen komen naar Kijkduin en Scheveningen, waar het dier de afgelopen dagen steeds werd waargenomen, in een poging een glimp op te vangen. Maarten heeft een studiedag en is met moeder Maria met een verrekijker de kust aan het afturen. „Nog geen Billy gezien”, zegt het jochie beteuterd met handjes die blauw zien van de kou. Een stuk verderop een fotograaf die lukraak klikt, en dan teleurgesteld door het resultaat bladert. „Geen bultrug”, is de conclusie.