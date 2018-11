’Statushouder vestigen bij kans op werk’

Op die manier kunnen zogeheten statushouders beter integreren en maken zij de beste kans om zo snel mogelijk in Nederland aan het werk te gaan. Dat stelt D66 vandaag voor bij de begrotingsbehandeling van Justitie en Veiligheid.

„Het is logischer dat een havenarbeider uit Syrië in Rotterdam gaat wonen dan in Drenthe”, zegt D66-Kamerlid Groothuizen. De coalitiepartij vraagt staatssecretaris Harbers te onderzoeken of ’kansrijke asielzoekers’ kunnen worden gekoppeld aan een regio. Op die manier kunnen zij na het krijgen van een verblijfsvergunning worden ondergebracht in een deel van het land waar zij de grootste kans hebben om een goed bestaan op te bouwen, is het idee.