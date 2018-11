Campingwifi soldaten ’niet van deze tijd’

In de defensienota erkennen Visser en minister Bijleveld dat snelle wifi in kazernes, naast loonsverhogingen en behoudpremies, een belangrijke voorwaarde is om als Defensie een aantrekkelijke werkgever te zijn.

Maar de invoering gaat traag, stelt het CDA. Op slechts vijftien van de veertig locaties is nu een verbetering van de bandbreedte.

„Ik vind dit niet voldoende. Het is niet meer van deze tijd om soldaten doordeweeks op te schepen met campingwifi”, zegt Kamerlid Bruins Slot.