Nederlanders iets vaker op cursus

In totaal volgen ruim 1,7 miljoen Nederlanders in de leeftijd van 25 tot 65 jaar enige vorm van scholing. Daarmee hoeven ze alleen de Zweden, Finnen en Denen voor zich te laten gaan in Europa.

„Nederland voldoet hiermee al geruime tijd aan de Europese doelstelling voor leven lang leren van 2020, gesteld op 15 procent”, aldus het CBS. Het gemiddelde in de Europese Unie ligt op bijna 11 procent.

In ons land doet 23 procent van de volwassenen een opleiding of cursus met een duur korter dan een week. Daarnaast volgt bijna een kwart een langere opleiding van drie jaar of langer. Dit zijn vooral jongvolwassenen die nog een mbo-, hbo- of wo-opleiding volgen. Van de jongvolwassenen (25 tot 30 jaar) volgt ruim de helft een dergelijke opleiding van drie jaar of langer. Meestal gaat het om een door de overheid bekostigde opleiding.